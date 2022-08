USA: Fötus hat keinen Schädel – Frau darf trotzdem nicht abtreiben

Der Entscheid führte zu schärferen Abtreibungsgesetzen in zahlreichen konservativen US-Bundesstaaten, darunter auch in Louisiana.

In den USA wird einer Frau eine Abtreibung verwehrt, obwohl der Fötus so gut wie keine Überlebenschance hat. (Symbolbild)

Nancy Davis war mit ihrem zweiten Kind in der zehnten Woche schwanger, als Ärzte des Frauenkrankenhauses in Baton Rouge bei einem Ultraschall eine besorgniserregende Entdeckung machten. Dem Fötus fehlte nicht nur die Schädeldecke, sondern auch Teile des Kopfes, wie die Aufnahmen zeigten. Die Ärzte diagnostizierten eine Akranie, eine seltene und tödliche genetische Fehlbildung, bei der der Schädel teilweise oder komplett fehlt. Die Krankheit ist nur wenig erforscht und weist laut dem «International Journal of Reproduction» eine Todesrate von fast 100 Prozent auf, wie « Insider » schreibt.

Kein Recht auf Abtreibung mehr

«Trage Baby aus, um es zu beerdigen»

Tipps zum Begraben des Babys erhalten

Denn während die Gesetzeslage in Florida liberaler ist als im konservativen Louisiana, sind Abtreibungen auch in Florida ab der 15. Woche verboten. Davis wird derweil bald die 14. Schwangerschaftswoche erreichen. Die nächste Option wäre North Carolina – der Weg dorthin nimmt für eine Fahrt aber bereits 15 Stunden in Anspruch.



In ihrer Verzweiflung habe Davis auch bereits eine Einrichtung besucht, die Frauen von Schwangerschaftsabbrüchen abbringen will. Dort habe sie Informationen dazu bekommen, wie sie das Baby begraben soll, außerdem sei ihr gesagt worden, dass man im Gebet mit ihr sei. Nancy Davis hofft nun, dass ihr Fall der Bevölkerung aufzeigen kann, welche Auswirkungen die neu beschlossenen Gesetze im echten Leben haben.