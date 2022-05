Gründungskongress: Partei «Fokus» strebt einen Kurswechsel in Luxemburg an

Am Samstag tauchte die neue Partei ‹Fokus› mit ihrem Gründungsparteitag offiziell ins politische Geschehen ein. Ins Leben gerufen hat das Bündnis der Sprecher und ehemalige Vorsitzende der Christlich-Sozialen Volkspartei (CSV), Frank Engel. Ihr Vorsitzender Marc Ruppert erklärte: «Es gibt Themen, an die sich die anderen Parteien nicht wagen. Wir wollen sie ansprechen, auch wenn es nicht jedem gefällt. Wir sehen uns dazu berufen zu thematisieren, was nicht funktioniert.»

Der erste Slogan, «gerecht gewënnt», klang wie der Aufruf zu einem Sieg der Gerechtigkeit. Ohne eine «ausgeprägte Ideologie» zu haben, möchte Fokus «einen politischen Richtungswechsel» bewirken, erklärte Ruppert. Zentrale Themen der Partei sollen «Werte wie Solidarität, Klimaschutz und sozialer Gerechtigkeit» sein. Letztere «fehlt insbesondere in der Wohnungs- und Familienpolitik», so der Parteivorsitzende. Vor kurzem hatte die Partei die Idee eines degressiven Index vorgeschlagen, der die Lohnerhöhungen für die wohlhabendsten Arbeitnehmer verringert.

Auch Nichtmitglieder können sich auf Listen eintragen

Einen Durchbruch erhofft sich die Partei bei den Kommunal- und Parlamentswahlen im Juni und Oktober 2023. Pünktlich dazu will Fokus den eigenen politischen Kurs mit einem Wahlprogramms im nächsten Jahr zu präzisieren. Das Bündnis möchte in «allen großen Gemeinden» so stark wie möglich vertreten sein. Das selbe erhofft sich die Partei auch bei den kleineren Gemeinden. Auch soll es «Nichtmitgliedern offen stehen», sich auf die Listen einzutragen, bevor die Partei Kurs auf die Parlamentswahlen nimmt, so Ruppert.