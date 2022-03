BGL Ligue, 15. Spieltag : Fola bleibt an der Spitze

LUXEMBURG - Fola Esch hat am 15. Spieltag in der BGL Ligue den ersten Tabellenplatz behauptet. F91 ist dicht auf den Fersen.

Nachdem Hamm zunächst in Führung lag, konnte Fola Esch das Ruder noch einmal herumreißen und gewann am 15. Spieltag der BGL Ligue 2:1. Somit bleibt die Mannschaft von Jeff Strasser weiter an der Tabellenspitze. Auf Platz zwei liegt F91 Düdelingen: Der Klub besiegte Kayl/Tetingen 3:0. Jeunesse - auf Rang drei - bezwang RFCUL 2:0. Differdingen kam gegen Käerjéng nicht über ein 0:0 hinaus.