BGL Ligue : Fola Esch gewinnt Verfolger-Duell

LUXEMBURG - Meister Fola Esch hat sich am Montagabend mit 2:1 gegen Verfolger Niederkorn durchgesetzt und sitzt nun Spitzenreiter F91 auf den Fersen.

Das Duell der Verfolger in der BGl Ligue hatte den Charakter eines Spitzenspiels: In einem spannenden Duell setzte sich Meister Fola Esch am Montagabend in Niederkorn gegen Progrès mit 2:1 durch. Damit konnte Fola vor 600 Zuschauern den zweiten Tabellenplatz festigen und ist nun in der Tabellle punktgleich mit Spitzenreiter F91 Düdelingen. +

Zunächst war Niederkorn durch Kapitän Gilgeman per Foulelfmeter bereits in der 7. Minute in Führung gegangen. Doch Fola legte in der zweiten Hälfte nach: Hadji erzielte in der 50. Minute den Ausgleich. In der 67. Minute machte Dallevedove mit dem 2:1 alles klar für Fola.