BGL Ligue: Fola Esch steckt in einer Albtraum-Saison fest

«Es ist dramatisch und tut weh.» Pascal Welter nimmt kein Blatt vor den Mund, wenn er über die Situation der Fola sprechen muss, die am Sonntag um 15 Uhr die Jeunesse im Derby empfängt. Er ist seit fast zwölf Jahren Sportdirektor des ältesten Vereins und erlebt gerade eine seiner schlimmsten Saisons. Meister im Jahr 2021, Dritter in der letzten Saison, liegen die Escher nach elf Spieltagen derzeit auf dem 14 Platz, der sie Stand heute in die Relegation schickt.