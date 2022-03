Knöchelverletzung : Fola ohne Bensi in die Euro-League-Qualifikation

Wenn BGL-Vizemeister Fola Esch am Donnerstag nach Schweden zur Euro-League-Qualifikation fährt, muss Topstürmer Stefano Bensi verletzt passen.

Bereits am Dienstag um 17.45 Uhr empfängt Jeunesse Esch den irischen FC Dundalk. Der FC Differdingen spielt bei Atlantas Klaipeda in Litauen (Donnerstag, 19.30 Uhr). In der Qualifikation zur Champions League ist BGL-Meister F91 Düdelingen am Dienstag, 15. Juli, beim bulgarischen Club Ludogorez Rasgrad zu Gast.