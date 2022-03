BGL Ligue : Fola schießt sich den Frust von der Seele

ESCH - Nach zwei Niederlagen aus den ersten drei Saisonspielen stand Fola Esch am Sonntag gegen Petingen unter Druck. Doch davon war nichts zu merken.

So hatte man sich den Saisonstart bei Fola Esch nicht vorgestellt . Das Team aus dem Südwesten verlor die ersten zwei Partien der neuen BGL-Saison. Dann kam Trainer Jeff Strasser zurück. Unter ihrem neuen und alten Coach gab es am vergangenen Wochenende endlich den ersten Dreier. Nach dem 2:0 bei Una Strassen legten die Kicker am Sonntag nach und feierten den ersten Heimsieg der Spielzeit 2018/19.

Gegen Union Titus Petingen gab Fola vom Anpfiff weg den Ton an. Billy Bernard köpfte eine Ecke in der 22. Minute zum 1:0 ein. Direkt vor dem Halbzeitpfiff gelang Samir Hadji das 2:0 für das Heimteam. Auch nach dem Wechsel änderte sich nicht viel. Fola war das dominierende Team. Folglich erzielte Stefano Bensi in der 66. Minute das 3:0. Für den Gast aus Petingen kam es in der Schlussphase noch dicker. Filip Bojic sah in der 82. Minute wegen Meckerns die Rote Karte. Tore sollten aber keine mehr fallen.