Den Haag : Folgenreiche Fahrstunde – Fahrlehrer rast vor Polizei davon

In den Niederlanden ist eine Fahrstunde am Samstagabend in einer Verfolgungsjagd geendet. Zwei Verkehrspolizisten wollten ein stehendes Auto kontrollieren, in dem der 29-jährige Fahrlehrer mit seiner Schülerin saß. Laut DPA hat sich der Mann geweigert, den Beamten seine Papiere zu zeigen und ist stattdessen mit dem Auto, inklusive Fahrschülerin geflohen.