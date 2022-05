Jahresbericht : «Fondation de Luxembourg» erreicht Meilenstein

LUXEMBURG – Die Fondation de Luxembourg hat dank ihres wachsenden Spendernetzwerks bis 2021 über 300 Millionen Euro für philanthropische Zwecke einsetzen können.

Die Fondation de Luxembourg hat im Jahr 2021 die Marke von 300 Millionen Euro, die für philanthropische Aktivitäten eingesetzt wurden, geknackt. Das berichtet die gemeinnützige Organisation in ihrem Jahresbericht, der am Mittwoch veröffentlicht worden ist. Zugrunde liege ein Spendenanstieg von über 20 Prozent seit 2020, so die Organisation. Besonders erfreut sei man «über die wachsende Zahl luxemburgischer Spender».