In Luxemburg : Fonds du Logement bereitet Kopfzerbrechen

LUXEMBURG – Die Personalwechsel an der Spitze der Einrichtung stanend im Mittelpunkt der Diskussionen im zuständigen Ausschuss. Die Opposition bittet um Erklärungen.

Im Wohnungsausschuss wurde am Montag über die mangelnde Stabilität an der Spitze des Fonds du Logement gesprochen. Auf Antrag der CSV fand die Debatte mit dem Wohnungsbauminister Marc Hansen statt. «Es gab in letzter Zeit einfach zu viele Personalwechsel an der Spitze des Fonds. Das muss erklärt werden», sagte der Abgeordnete Marc Lies (CSV) gegenüber L' essentiel.