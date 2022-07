Zach Wilson : Football-Star hat Sex mit bester Freundin der Mutter – Fans drehen durch

Der US-Footballer Zach Wilson wird in den sozialen Medien gefeiert. Dies aus einem äußerst kuriosen Grund.

Auf dem Football-Feld lief es für Zach Wilson in der vergangenen Saison nicht nach Plan. Mit den New York Jets hatte er gar keine Chance auf einen Platz in den Playoffs. Nun sorgt der Quarterback mit Millionenvertrag abseits des Spielgeschehens für Aufsehen.

Memes gehen viral

In den USA und bei den NFL-Fans sorgt diese Geschichte für großes Aufsehen und viel Unterhaltung in den sozialen Medien. Selbst andere NFL-Stars wie Wide Receiver DK Metcalf melden sich auf Twitter. Wilson selbst hat sich noch nicht zur Debatte geäußert. In Amerika gehörte Zach Wilson und sien Beziehungs-Wirrwarr zeitweise gar zu den Top-Trends auf Twitter. Wir haben für euch in der Bildstrecke die besten Memes rausgesucht.