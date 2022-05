«GROAT» : Football-Star Tom Brady produziert Netflix-Show

Football-Superstar Tom Brady soll in einem Netflix-Special als Kandidat von anderen Prominenten scherzhaft kritisiert und verspottet werden.

In dem amerikanischen Format, bei dem Prominente Witze von anderen Prominenten über sich ergehen lassen müssen und dadurch «geroasted» - also gegrillt - werden, soll der «dreifache Super-Bowl-Verlierer» auf dem sogenannten «heißen Stuhl» Platz nehmen, wie Robbie Praw, Netflix-Vizepräsident für Stand-up und Comedy-Formate, in einer Pressemitteilung am Dienstag sagte.