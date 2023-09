Football: Taylor Swift sorgt für Preisexplosion bei NFL-Tickets

So sind die Preise für das Spiel am Sonntag (in Europa in der Nacht auf Montag) im Met Life Stadium von New York explodiert. Eine schöne Nachricht für die Jets, die mit großen Vorschusslorbeeren in die Saison gestartet waren, deren neuer Starquarterback Aaron Rodgers sich im ersten Spiel aber sogleich eine so schwere Verletzung zuzog (Achillessehnenriss), sodass seine Saison gleich wieder beendet war. Seither sind die Ticketpreise gesunken.