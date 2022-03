Feel allright : Ford schwingt zu Bob Marley die Hüften

Torontos Skandal-Bürgermeister kann nicht nur Crack rauchen und Leute beleidigen, er kann auch das Tanzbein schwingen. Sehr zur Freude der Parlamentarier.

Auch um ein Tänzchen ist Torontos Skandal-Bürgermeister Rob Ford nicht verlegen. Im Parlament packt er zu jamaikanischen Klängen seinen Hüftschwung aus. Wie in Trance tänzelt Rob Ford zu Bob Marleys «One Love» herum und singt «feel alright» ins Mikrofon.

Ford sorgte in den vergangenen Wochen wiederholt für negative Schlagzeilen. Nach Drogeneskapaden und sogar einer Morddrohung geriet der Bürgermeister harsch in die Kritik. Seine Macht wurde zwar etwas begrenzt, an den Rücktritt denkt Ford aber bei Weitem nicht.