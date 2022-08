USA : Ford soll nach tödlichem Unfall 1,7 Milliarden Dollar Schadensersatz zahlen

In einer Zivilklage der Kinder wurde die Tragödie auf mutmaßlich gefährlich defekte Dächer von Ford-Pickups zurückgeführt. Der Autohersteller möchte gegen das Urteil in Berufung gehen.

Der Autohersteller möchte gegen das Urteil in Berufung gehen.

Dass nun Strafschadenersatz zuerkannt worden sei, werde hoffentlich als Warnung an Menschen dienen, die diese Wagen steuerten, die von Ford verkauft worden seien.

Der US-Autobauer Ford soll nach dem Unfalltod eines Ehepaars 1,7 Milliarden Dollar (fast 1,7 Milliarden Euro) Entschädigung zahlen. Das entschied US-Medienberichten zufolge ein Geschworenengericht im US-Bundesstaat Georgia bereits am Freitag. Ford kündigte am Sonntag im «Wall Street Journal» Berufung an. Das Urteil sei «nicht durch Beweise gestützt».