Formel 1: 4,6 Millionen Euro für ein Ticket – F1-Wahnsinn in Las Vegas

Die Königsklasse des Motortsports in der «Stadt der Sünde»: Die Formel 1 kehrt am Wochenende nach Las Vegas zurück, wird dort dank eines Nachtrennens für ein riesiges Spektakel sorgen. Was nur wenige wissen: Bereits 1981 und 1982 gab es zwei Rennen in der Glücksspiel-Metropole, allerdings ohne großen Glamour, auf dem Parkplatz des Hotels Caesar's Palace. Das wird bei der dritten Auflage definitiv anders. Mittlerweile ist die Formel 1 in US-Besitz.

Las Vegas positioniert sich immer mehr als Sportstadt. Aktuell wird eine Arena in der Stadt gebaut, ab 2026 wird die Basketball-Profiliga von 30 auf 32 Teams ausgebaut – mit einem NBA-Team aus Las Vegas. Die Vegas Golden Knights (NHL, Eishockey) und die Las Vegas Raiders (NFL, American Football) sind bereits in die Wüste Nevadas eingezogen.

Zeitplan in Vegas (mitteleuropäische Zeit) Freitag, 17.11.: 1. Freies Training (5.30 Uhr)

Freitag, 17.11.: 2. Freies Training (9.00 Uhr)

Samstag, 18.11.: 3. Freies Training (5.30 Uhr)

Samstag, 18.11.: Qualifying (9.00 Uhr)

Sonntag, 19.11.: Rennen (7.00 Uhr)

Es geht immer noch teurer

Weltmeister Max Verstappen und Co. werden auf dem 6,201 Kilometer langen Kurs für Glitzer-Bilder sorgen, die um die Welt gehen werden. In den Rundkurs wurde der legendäre Strip integriert, dabei rasen die Formel-1-Stars mit 340 km/h auf der 1,9 Kilometer langen Geraden mit neuem Asphalt. Die Baukosten: rund 500 Millionen Euro.

So sieht die Rennstrecke aus. Formula 1

Die Tickets werden in Las Vegas so teuer wie nie in der F1-Geschichte sein. Die billigste Stehplatz-Karte für das Wochenende kostet 900 Euro. Ein Ticket im noblen Paddock Club gibt es für 18.000 Euro. Dafür darf man einmal durch die Boxengasse gehen, trifft aber keine Fahrer.

Auch das teuerste Ticket in der F1-Geschichte wurde in Las Vegas vergeben. Im Hotel Caesar’s Palace residiert man in der Nobu Sky Villa. Von der Terrasse hat man freien Blick auf den Strip. Viele VIP-Extras und zwölf Fahrerlager-Karten sind im einmaligen Package integriert. Der Preis: 4,6 Millionen Euro. Es hat sich offenbar bereits ein Käufer gefunden.

Verstappen ist nicht begeistert

Besonders sind auch die Temperaturen. Entgegen der Annahme wird es in Las Vegas kalt sein. Es könnte gar eines der kältesten Rennen in der Formel-1-Geschichte werden, da der GP in der Nacht durchgeführt wird. Im Schnitt liegt die Temperatur in Las Vegas nachts bei acht Grad.

Was für ein Bild: ein Red-Bull-Bolide mitten in einem Casino. Garth Milan/Red Bull Content Pool

Weltmeister Verstappen ist kein Freund des Abstechers in die Wüste. «Ich denke, dass wir mehr für die Show dort sind als für das Racing an sich, wenn man sich das Layout der Strecke anschaut», sagte der 26-jährige Niederländer, nur um anzufügen: «Mich interessiert das alles nicht. Ich gehe einfach hin, mache mein Ding und bin dann wieder weg.» 17 Siege hat der nun dreifache Weltmeister in dieser Saison bereits eingefahren.

