Rennstrecke in Eifel : Formel 1 auf dem Nürburgring 2013 unsicher

Formel-1-Geschäftsführer Bernie Ecclestone hat offen gelassen, ob der Große Preis von Deutschland am 21. Juli 2013 auf dem Nürburgring stattfindet

Es gebe noch keine Einigung mit dem Rennstreckenbetreiber, sagte Ecclestone der «Financial Times Deutschland» in ihrer Mittwoch-Ausgabe. «Mit dem Nürburgring haben wir keinen Vertrag, aber wir führen Gespräche. Da müssten wir ganz von vorn anfangen», sagte Ecclestone dem Blatt. Der Nürburgring war zuletzt 2011 Ausrichter eines Rennens in Deutschland und wäre 2013 wieder an der Reihe, nachdem in diesem Jahr auf dem Hockenheimring gefahren wurde.