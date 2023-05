Venedig: Formel-1-Erbin Chloe Stroll feiert mit Sportstars und Royals ihre Luxus-Hochzeit

1 / 10 Chloe Stroll und Scotty James sind verheiratet. Instagram/lance_stroll Das Paar gab sich am Wochenende in Venedig das Jawort. Die Braut trug ein Hochzeitskleid aus dem Hause Dior. Instagram/danielricciardo Ihr Ehemann entschied sich für einen klassischen schwarzen Smoking. Instagram/danielricciardo

Perfekt gelegen an einem Formel-1-freien Wochenende, bevor die Europa-Etappe der Rennen in Italien starten, gaben sich Chloe Stroll und Scotty James (28) das Jawort. In Venedig feierten die milliardenschwere Formel-1-Erbin und der australische Snowboarder während mehrtägiger Feierlichkeiten ihre Luxus-Hochzeit. Diese beinhalteten einen Aufenthalt im Gritti Palace, eine Bootstour auf dem Canal Grande und die After-Party auf einer Luxusjacht.

Die 28-Jährige trug an ihrem besonderen Tag ein elegantes Dior-Kleid mit einem langen Schleier und einer Schleppe. Ihre Haare waren zu einem hohen Dutt zusammengebunden. Ihr Ehemann entschied sich für einen klassischen schwarzen Smoking und eine Kippa, eine jüdische Kopfbedeckung.

In einem Instagram-Video scherzte der Bräutigam darüber, wie viele Menschen Chloe dabei geholfen haben, sich auf die Trauung vorzubereiten. «Ich möchte nur, dass jeder sieht, wie viele tolle Menschen nötig sind, um Chloe so aussehen zu lassen», sagt James. Und fügt an: «Ich meine, ich habe einfach meinen Anzug angezogen, etwas Gel in meine Haare aufgetragen und es ist hoffentlich gut geworden.»

Die hochkarätigen Gäste

Wenn man sich die Fotos der Feierlichkeiten ansieht, dürfte es sich um die wohl starbesetzteste Hochzeit 2023 handeln. Neben Chloes Bruder, Formel-1-Star Lance Stroll (24), stand der australische Formel-1-Rennsieger Daniel Riccardo (33), einer von Scottys besten Kumpels und Trauzeugen, zusammen mit seiner Partnerin Heidi Berger (26) – Tochter der österreichischen F1-Größe Gerhard Berger (63) – wohl an der Spitze der hochkarätigen Gästeliste.

Zudem waren Mercedes-F1-Chef Toto Wolff und seine Frau Susie, F1-CEO Stefano Domenicali (58), Renault-Chef-Flavio Briatore (73), die Hollywood-Stars Catherine Zeta-Jones (53) und Michael Douglas (78), Sarah Ferguson (63), Herzogin von York, sowie der ehemalige Victoria’s-Secret-Engel Taylor Hill (27) anwesend.

Verlobung 2019

Chloe und Scotty wurden einander von ihrem Bruder Lance vorgestellt und begannen im April 2019, miteinander auszugehen. Drei Jahre später, im November 2021, machte der australische Snowboardchampion seiner Freundin in der Schweiz inmitten von schneebedeckten Bergen einen Antrag. Fotos von der Verlobung teilte das Paar anschließend auf Instagram.

In einem darauffolgenden Interview erzählte der Sportler, dass Chloe die «Frau seiner Träume» sei, und scherzte, dass die Frage an ihren Vater, ob er seine Tochter heiraten könne, ein großartiges mentales Training für die Olympischen Winterspiele sei. «Es gibt keinen größeren Druck, als Chloes Vater um ihre Hand zu bitten», so Scotty.

Wer ist Chloe Stroll?

Chloe Stroll wurde 1995 als die einzige Tochter von Milliardär und Miteigentümer des Aston-Martin-Formel-1-Teams Lawrence Stroll in Montreal, Kanada, geboren. Das Vermögen des 63-Jährigen, der in Modehäuser wie Pierre Cardin, Ralph Lauren, Tommy Hilfiger und Michael Kors investiert, wird laut «Forbes» auf 2,8 Milliarden US-Dollar, umgerechnet 1,5 Milliarden Euro, geschätzt. Chloes Mutter, Claire-Anne Stroll, ist eine belgische Geschäftsfrau und Modedesignerin.

Trotz des Reichtums ihrer Familie schlägt Chloe einen anderen Karriereweg ein. In ihrer Instagram-Biografie bezeichnet sie sich als Sängerin und Songwriterin, teilt Musikvideos auf ihren Social-Media-Kanälen. Jedoch zählt sie auf Youtube lediglich 44 Abonnenten und auf Spotify hat sie etwa 81 monatliche Hörer.