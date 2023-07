Großer Preis von Ungarn: Formel 1 für lau – Sky überträgt gratis aus Ungarn

Getty Images via AFP

Der Formel 1 ganz nah kommen Fans aus Deutschland via Sky -beim Großen Preis von Ungarn sogar kostenlos.

F1 Grand Prix of Canada - Final Practice

BERLIN (dpa) – Der-Pay TV-Sender Sky stellt den Großen Preis von Ungarn in Budapest vom Hungaroring am Sonntag kostenfrei ins Internet. Formel 1-Fans haben die Möglichkeit, die Übertragung via «skysport.de» sowie über die sendereigene App und den Youtube-Kanal von Sky Sport zu verfolgen. Es ist bereits das zweite Rennen nach dem Großen Preis von Barcelona im Mai, welches Sky auf diesem Weg überträgt.