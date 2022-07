GP Großbritannien : Formel-1-Pilot Albon nach Unfall per Hubschrauber in Klinik

Williams-Pilot Alexander Albon ist nach dem schweren Startunfall beim Formel-1-Rennen in Silverstone in ein Krankenhaus geflogen worden.

Der Thailänder werde per Hubschrauber «für vorsorgliche Untersuchung» ins Coventry Hospital gebracht, teilte der Rennstall am Sonntag mit. Zuvor hatte der Weltverband Fia mitgeteilt, Albon sei bei Bewusstsein und habe keine schweren Verletzungen erlitten.

Bei den dramatischen Szenen am Start war es auch zu einem heftigen Unfall des Chinesen Guanyu Zhou im Alfa Romeo gekommen. Dahinter hatten mehrere Fahrer versucht auszuweichen. Sebastian Vettel stieß mit seinem Aston Martin den Williams von Albon an, der sich daraufhin drehte und mehrere Autos traf. Der 26 Jahre alte Albon musste seinen schwer beschädigten Rennwagen am Streckenrand abstellen und wurde zunächst ins Strecken-Krankenhaus gebracht.