Formel 1: Red Bull kann (unter zwei Bedingungen) wieder feiern

Max Verstappen will an diesem Wochenende wier mal gewinnen. Getty Images

Am Wochenende findet der ­Große Preis von Japan statt. Gibt es erneut ein Spektakel wie in Singapur letzte Woche? Das musst Du vor dem Formel-1-Rennen in Suzuka alles wissen:

Red Bull kann Weltmeister werden

2022 wurde Max Verstappen in Japan Weltmeister, ein Jahr später könnten die Bullen in Suzuka den Gewinn der Konstrukteursweltmeisterschaft perfekt machen. Die Chancen stehen ziemlich gut. Red Bull liegt 308 Punkte vor Mercedes und 332 Zähler vor Ferrari. Damit das Verstappen-Team feiern kann, müssen zwei Bedingungen erfüllt sein. Red Bull muss mindestens einen Punkt mehr sammeln als Mercedes und Ferrari darf höchstens 23 Punkte mehr einfahren als Red Bull.

Verstappen kann hingegen noch nicht zum dritten Mal Weltmeister werden. Der Niederländer liegt aktuell 151 Punkte vor seinem Teamkollegen Sergio Perez. Das genügt nicht, so sind nach Suzuka noch 180 Zähler zu vergeben. Verstappen hatte in einem Herzschlagfinale gegen Mercedes-Pilot Lewis Hamilton beim Saisonfinale in Abu Dhabi 2021 seine erste Weltmeisterschaft gewonnen, vor einem Jahr folgte sein zweiter Titel.

Mercedes-Boss Wolff fällt aus

Der Mercedes-Rennstall muss in Japan auf Teamchef Toto Wolff verzichten. Der Österreicher muss sich einer Operation am Knie unterziehen. Im Sommer war er beim Mountainbikefahren gestürzt. Wolff wird im Tiroler Hochrum am Kreuzband operiert. Die Klinik hat mit Knieverletzungen viel Erfahrung. Der 51-Jährige wird in Japan von Jerome D’Ambrosio vertreten, der das Nachwuchs-Programm von Mercedes leitet.

Lewis Hamilton hat wenig Hoffnung

Apropos Mercedes: In Singapur kämpfte Mercedes in den Schlussrunden um den Sieg. Wird das in Japan auch wieder der Fall sein? Wenn es nach Superstar Lewis Hamilton geht: nein. Vor allem glaubt er nicht, dass Red Bull erneut schwach sein wird. Zur Erinnerung: Max Verstappen wurde lediglich Fünfter, Teamkollege Perez fuhr auf Rang acht. «Red Bull hatte ein schwieriges Wochenende. Aber das Auto sollte in Suzuka phänomenal stark sein. Red Bull ist ja schon das ganze Jahr über phänomenal unterwegs. Im Prinzip hat das Team auf jeder Strecke geglänzt», so Hamilton.

Lance Stroll ist nach Crash zurück

Nach seinem schweren Unfall in Singapur ist der Kanadier Lance Stroll für das Formel-1-Rennen in Japan wieder einsatzbereit. «Ich fühle mich gut», sagte Stroll am Donnerstag in Suzuka. «Die Jungs haben einen guten Job gemacht, das Auto wieder zusammenzubauen.»

Der 24-Jährige hatte am vergangenen Samstag in der Qualifikation zum Großen Preis von Singapur die Kontrolle über seinen Aston Martin verloren. Der Wagen schlug mit hoher Wucht in die Streckenbegrenzung des engen Stadtkurses ein und wurde zurück auf die Strecke geschleudert. Die linke Radaufhängung und auch die Hälfte des Seitenkastens wurden abgerissen oder zerstört. Stroll verzichtete anschließend auf einen Start beim Rennen.