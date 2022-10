GP USA : Formel-1-Star verliert nachträglich alle Punkte – Alonso-Team ist stinksauer

Am Sonntag gewann Max Verstappen den GP der USA. Fernando Alonso fuhr in die Punkte, kassierte jedoch nachträglich eine Strafe. Das Alpine-Team ist stinksauer.

Haas hatte sowohl Perez als auch Alonso beschuldigt, mit durch Schäden unsicheren Autos gefahren zu sein. Die Rennstewards zählten in einem über zweistündigen Verfahren auch die Rennleitung in Austin an, da während des Rennens trotz mehrmaliger Haas-Hinweise keine Warn-Flagge ausgegeben worden war.

Auch Perez-Auto war beschädigt

Der Außenspiegel war später dann abgebrochen – in dem Moment, als Alonso den Schweden Kevin Magnussen im Haas überholen wollte. Das Auto von Perez war bereits in der Anfangsphase beschädigt worden, Red Bull selbst hatte darauf hingewiesen und klargemacht, dass keine weiteren Teile mehr abbrechen konnten.

Alpine-Team ist unzufrieden

Der Alpine-Sportdirektor Alan Permane versteht diese Strafe nicht. Er führt als Verteidigung an, dass in jener Phase, in der der Rückspiegel flatterte, nur einmal ein Auto unmittelbar hinter Alonso war, und da habe man Alonso darauf hingewiesen, auf ausreichend Abstand zu achten. Auch verwies er auf Suzuka 2019. Damals durfte Lewis Hamilton trotz Problemen mit dem Rückspiegel weiterfahren. Und Alpine-Teamchef Otmar Szafnauer findet den Entscheid gar «lächerlich». In einem offiziellen Statement zeigte sich der gesamte Rennstall enttäuscht.