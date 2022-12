Motorsport: Formel 1 streicht China auch 2023 wegen Corona aus dem Rennkalender

Gemunkelt wurde es schon lange, nun ist es fix. Auch im Jahr 2023 findet in China kein Formel-1-Rennen statt. Das haben die Verantwortlichen am Freitagmittag in einer Pressemitteilung bestätigt. Grund dafür ist die aktuell weiterhin strenge Coronapolitik der chinesischen Regierung, die eine Durchführung des Rennens effektiv unmöglich macht. Damit ist der GP nach 2020, 2021 und 2022 zum vierten Mal in Folge abgesagt.