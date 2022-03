Keine Ausraster mehr : Formel 1 streicht Funksprüche aus TV

In der Formel 1 herrscht ab jetzt Funkstille. Gespräche zwischen Teams und Rennleitung werden ab der neuen Saison nicht mehr im TV ausgestrahlt.

Pool via REUTERS

Die Rennleitung solle in Ruhe arbeiten können und nicht von den Teams beeinflusst werden.

Pool via REUTERS

Die Fia hat entschieden: Die Teamchefs, wie hier Toto Wolff, werden in Zukunft keine Gespräche mehr mit der Rennleitung führen können.

Die Funksprüche des dramatischen Formel-1-Finals 2021 in Abu Dhabi sind noch in bester Erinnerung. Mercedes-Boss Toto Wolff fauchte den mittlerweile abgesetzten Rennleiter Michael Masi an, weil der eine Entscheidung für Red Bull traf. Im Rennen davor wurde für alle hörbar verhandelt, ob die Bullen mit einem Platztausch einverstanden wären, um einer Strafe zu entgehen. Für die Fans beste Unterhaltung.