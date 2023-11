Formel 1: Verstappen gewinnt das letzte Sprintrennen der Saison

Max Verstappen hat den Großen Preis von São Paulo gewonnen und mit dem 17. Sieg im 20. Saisonrennen seinen Rekord ausgebaut. Der dreimalige Formel-1-Weltmeister aus den Niederlanden verwies am Sonntag auf dem Kurs in Interlagos in seinem Red Bull den britischen McLaren-Piloten Lando Norris auf den zweiten Platz.

Bereits am Tag zuvor hatte Verstappen vor Norris das letzte Sprintrennen der Motorsport-Königsklasse in diesem Jahr gewonnen. Dritter beim Grand Prix wurde Fernando Alonso im Aston Martin. Nico Hülkenberg kam im Haas-Rennwagen nicht über den zwölften Platz hinaus.

Zwei Grand Prix stehen in diesem Jahr nun noch an: In zwei Wochen die Premiere in Las Vegas und am darauffolgenden Wochenende das Finale in Abu Dhabi.