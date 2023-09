Formosastraße: China schickt über 100 Kampfjets in Richtung Taiwan

Bis zum Montagmorgen hat die chinesische Armee insgesamt 103 Flugzeuge in Richtung der Insel Taiwan entsandt. Die Regierung in Taipeh bezeichnete die Aktion als «Belästigung».

Chinas Militär hat innerhalb von 24 Stunden 103 Kampfflugzeuge in Richtung Taiwan geschickt. Die Maschinen seien zwischen sechs Uhr am Sonntag und sechs Uhr am Montag (Ortszeit) gesichtet worden, teilte das Verteidigungsministerium der Insel mit. So viele Flugzeuge innerhalb eines Tages habe China noch nie Richtung Taiwan entsandt.

Zwar drehten die Piloten ab, bevor sie Taiwan tatsächlich erreichten. Taipeh zufolge überquerten 40 der Flugzeuge aber den symbolischen Punkt auf halbem Weg zwischen dem chinesischen Festland und der Insel. Das Ministerium meldete in den vergangenen 24 Stunden zudem neun chinesische Marineschiffe.

Kanadische und US-Schiffe in Formosastraße

Taiwan bezeichnete die Militäraktion als «Belästigung», die in der gegenwärtig angespannten Atmosphäre eskalieren könne. «Wir fordern die Behörden in Peking auf, Verantwortung zu übernehmen und diese Art von zerstörerischen militärischen Aktivitäten sofort einzustellen », hieß es in einer Erklärung.

China hatte erst in der vergangenen Woche eine Flottille, darunter den Flugzeugträger «Shandong», in die Gewässer vor Taiwan entsandt. Kurz zuvor hatten die USA und Kanada Kriegsschiffe durch die Meerenge geschickt, die Taiwan vom chinesischen Festland trennt.

China beansprucht die seit dem Ende des Bürgerkriegs 1949 selbstverwaltete Inselrepublik als sein Territorium und will sie notfalls auch mit Gewalt annektieren . In den vergangenen Jahren hat China immer wieder Flugzeuge und Schiffe in Richtung Taiwan geschickt, um militärisch seinen Anspruch auf die Insel zu unterstreichen. Ein US-General hatte anfangs 2023 seine Kommandanten angewiesen, sich auf einen Konflikt mit China vorzubereiten, der spätestens bis 2025 einzutreten drohe.