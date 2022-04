«Gänsehaut» : Forsberg schießt Leipzig ins DFB-Pokal-Finale

So stellen sich die Fans die Schlussphase eines Halbfinales vor. RB Leipzig und Union Berlin belauern sich lange - und dann trifft doch noch der eingewechselte Torjäger. RB greift in dieser Saison nach zwei Titeln.

Angestachelt von ihrer Rekordkulisse und dank Torjäger Emil Forsberg haben die Finaljäger von RB Leipzig ihren Höhenflug fortgesetzt und zum dritten Mal das Finale des DFB-Pokals erreicht. André Silva (61. Minute) per Foulelfmeter und der eingewechselte Forsberg (90.+1) drehten beim 2:1 (0:1) im Halbfinal gegen den 1. FC Union Berlin am Mittwochabend vor 47.069 Zuschauern den Rückstand durch Sheraldo Becker (25.). «Das ist Gänsehaut, spannender kann ein Pokalabend nicht sein. Das ist schon überwältigend», sagte RB-Clubchef Oliver Mintzlaff, der Trainer Domenico Tedesco nach dem Schlusspfiff herzlich umarmt hatte



Gegner am 21. Mai im Olympiastadion ist der SC Freiburg. Die Breisgauer hatten am Tag zuvor beim Zweitligisten Hamburger SV mit 3:1 gewonnen und stehen erstmals im Endspiel. In das Finale wird Leipzig, das in der Europa League ebenfalls in das Endspiel einziehen kann, erstmals als Favorit gehen. So nah dran waren die Sachsen am ersten Titel der Clubgeschichte noch nicht.