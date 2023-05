Wegen Weltraumtourismus: Forschende fordern dringende Debatte über Sex im Weltall

Um gewappnet zu sein, wenn es dann losgeht, fordern sie, sich mit dem Thema Sex im Weltall auseinanderzusetzen. Bislang habe sich noch niemand mit den Risiken «unkontrollierter menschlicher Empfängnis» im All beschäftigt, hält die Gruppe in einer auf Zenodo.org veröffentlichten Studie fest.

Wunsch nach Debatte hat ernsten Hintergrund

Was im ersten Moment merkwürdig und übergriffig tönt, hat einen durchaus ernsten Hintergrund. Denn der Aufenthalt bietet womöglich Risiken. «Zu den möglichen nachteiligen Folgen gehören solche biologischer Natur – etwa Entwicklungsanomalien bei menschlichen Nachkommen – und solche gesellschaftlicher und kommerzieller Natur wie Rechtsstreitigkeiten, Reputationsschäden und finanzielle Verluste», so die Forschenden.

Aktuell wisse man noch zu wenig darüber, was Schwerelosigkeit und Strahlung im All mit einem menschlichen Keim anstellen. Die wenigen verfügbaren Studien legten nahe, dass die Umgebung «signifikante Folgen» für die Fortpflanzung haben kann. Vorstellbar seien sogar Risiken bei einer Empfängnis in der ersten Zeit nach einer Rückkehr. Echtwelt-Daten gibt es dazu nicht: Wenn bisherige Astronautinnen im Nachhinein schwanger geworden sind, dann immer deutlich später. Wie gut existierende Verhütungsmethoden im All funktionieren, ist ebenfalls bislang unbekannt.