Archäologischer Schatz: Forscher entdecken versunkene Seucheninsel vor Florida

Wikimedia Commons/Dry Tortugas NPS – Underwater Expeditions/CC BY 2.0

Der Sunshine-State der USA – Florida – ist unter anderem für seine Strände, wilde Partys und Disney-Parks bekannt. Auch das Kennedy Space Center in Cape Canaveral zieht scharenweise Besucherinnen und Besucher an. Genauso wie die Everglades und die berühmteste aller Florida Keys, Key West. Alle Hotspots haben eines gemeinsam: Sie befinden sich allesamt an Land.