Kanada : Forscher entwickeln das absolut spritzerfreie Pissoir

Nie mehr Urintropfen, die auf den Urheber zurückspritzen: Kanadische Forscher geben an, sie hätten das ultimativ sichere Pissoir entwickelt. Dabei ließen sie sich von Hunden inspirieren.

University of Waterloo

Das Zurückspritzen von Urin beim Urinieren in ein Pissoir kennt wohl jeder Mann. Schuld daran sind die Männer aber nicht wirklich: Trotz Miniatur-Fußballtoren oder aufgedruckten Fliegen, die für besseres Zielen sorgen sollen, ist manchmal die Bauform der Keramikmuschel selbst für die Spritzer verantwortlich.

Dieses Problem könnte bald der Vergangenheit angehören. Ein Team der University of Waterloo hat mithilfe eines Computerprogramms ein angeblich spritzfreies Urinal entwickelt. Es verfügt über eine speziell schmale Öffnung und eine gekrümmte Innenfläche, die verhindert, dass Tropfen zurückspritzen. Das Urinal wurde nun auf der Jahrestagung der «Division of Fluid Dynamics» der American Physical Society in Indianapolis vorgestellt.