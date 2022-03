«Jelly Ice Cube» : Forscher entwickeln Eis, das nicht schmilzt

Der «Jelly Ice Cube» schmilzt nicht, ist kompostierbar und plastikfrei. Das könnte die Kühlung in der Lebensmittelindustrie revolutionieren.

Forscher der University of California in Davis haben einen neuartigen Kühlwürfel entwickelt, der die Art und Weise revolutionieren könnte, wie Lebensmittel gekühlt und versendet werden, ohne auf Eis oder herkömmliche Kühlpacks angewiesen zu sein. Die plastikfreien «Gelee-Eiswürfel» schmelzen nicht, sind kompostierbar und antimikrobiell und verhindern eine Kreuzkontamination.

«Wenn Eis schmilzt, ist es nicht wieder verwendbar», sagt Gang Sun, Professor am Institut für Bio- und Agrartechnik. «Wir dachten, wir könnten ein sogenanntes festes Eis herstellen, das als Kühlmedium dient und wiederverwendbar ist.» Mehrere Jahre haben die Forscher an der Entwicklung des nicht schmelzenden Eises gearbeitet. Jetzt berichten sie von ihrer Technologie im Journal «Sustainable Chemistry & Engineering» .

Die Kühlwürfel enthalten mehr als 90 Prozent Wasser und andere Komponenten, um die Struktur zu erhalten und zu stabilisieren. Sie fühlen sich so weich wie Gelatine an und ändern ihre Farbe je nach Temperatur. Diese wiederverwendbaren Würfel können auf jede beliebige Form und Größe zugeschnitten werden.

Umweltgedanke

Die Forscher begannen mit der Arbeit an den Kühlwürfeln, nachdem Luxin Wang, ein außerordentlicher Professor in der Abteilung für Lebensmittelwissenschaft und -technologie, gesehen hatte, wie viel Eis in fischverarbeitenden Betrieben verwendet wird und dass das Schmelzwasser die Produkte oder den Abfluss verunreinigen kann. «Die Menge an Eis, die in diesen Fischverarbeitungsbetrieben verwendet wird, ist enorm», so Wang.