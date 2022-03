Unsichtbarkeit : Forscher lassen Ereignisse verschwinden

Wissenschaftlern ist es gelungen, eine reale zeitliche «Tarnkappe» zu entwickeln. Damit können sie Ereignisse unsichtbar machen - was nicht nur Vorteile hat.

Ein Ereignis einfach unsichtbar machen - das ging bisher nur in Filmen oder Büchern, nicht aber in der Realität. US-Forscher haben allerdings genau das nun erstmals geschafft. Den Forschern von der Cornell University im Staat New York ist es gelungen, die Geschwindigkeit von Licht zu verändern, wie es in einer am Donnerstag im Fachmagazin «Nature» veröffentlichten Studie hieß. In ihrem Experiment hätten sie das Licht in einem Glasfaserkabel in zwei Stränge geteilt. Der eine sei beschleunigt, der andere verlangsamt worden. Ein Ereignis in der dadurch entstandenen Lücke könne auf diese Weise nicht mehr gesehen werden, hieß es.