James-Webb-Teleskop : Forscher suchen Baby-Galaxien – und erleben eine Überraschung

Galaxien brauchen Zeit zum Wachsen, ist eine etablierte wissenschaftliche Lehre. Also rechneten Forscherinnen und Forscher beim Blick in die Frühzeit des Universums mit Baby-Galaxien. Doch sie fanden stattdessen Riesengalaxien.

Das von den USA, Kanada und der europäischen Raumfahrtbehörde ESA gebaute James-Webb-Teleskop war Ende 2021 von Französisch-Guayana gestartet und späht seit dem vergangenen Sommer in 1,6 Millionen Kilometern Entfernung von der Erde in die Tiefen des Alls.

via REUTERS

Astronomen haben mit Hilfe des James-Webb-Weltraumteleskops offenbar sechs Riesengalaxien aus der Frühzeit des Universums entdeckt. Sie seien etwa 600 Millionen Jahre nach dem Urknall entstanden und viel größer als erwartet, schrieben Ivo Labbé von der Swinburne University in Melbourne und seine Kolleginnen und Kollegen in einem am Mittwoch von der Zeitschrift «Nature» veröffentlichten Artikel. Jedes der sechs Objekte sei milliardenfach größer als unsere Sonne.