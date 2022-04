Vatikan : Forscher untersuchen Bittbriefe aus Nazi-Zeit an Vatikan

Ein deutsches Forscherteam hat in den Archiven des Vatikans Bittbriefe von Menschen aus der Zeit des Nationalsozialismus an die damaligen Päpste untersucht.

Die Wochenzeitung «Die Zeit» berichtet in ihrer Donnerstagsausgabe über die Funde der Wissenschaftler um den Kirchenhistoriker Hubert Wolf. «Große Sorge gibt mir den Mut, Eure Heiligkeit um Hilfe anzuflehen, obwohl ich deutsche Jüdin bin», schrieb eine Frau am 13. Mai 1940 an Papst Pius XII., wie in einem der Auszüge zu lesen ist, die die Zeitung abdruckte. «Ich suche Hilfe für meinen Vater, der Jude ist und in Deutschland lebt. Ich bin verzweifelt», heißt es darin weiter.