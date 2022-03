Großbritannien : Forscher warnen – «Amazonas-Regenwald könnte zur Savanne werden»

Der Amazonas-Regenwald schwächelt. Große Teile können sich von Bränden oder Dürren nicht mehr so gut erholen wie gewohnt. Das Absterben des Waldes ist viel wahrscheinlicher, als zunächst angenommen wurde.

Die Zerstörung des Amazonas-Regenwalds könnte einer neuen Studie zufolge schon bald so weit fortgeschritten sein, dass sich das für das Erdklima so wichtige Ökosystem davon nicht mehr erholt. Der Amazonas-Regenwald könnte zur Savanne werden – mit dramatischen Konsequenzen für die ganze Welt, wie Forschende unter der Leitung von Christ Boulton von der britischen University of Exeter am Montag warnten.