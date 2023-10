ESCH/ALZETTE – Das amerikanische Unternehmen Lyten, ein Pionier für die bahnbrechende Lithium-Schwefel-Batterietechnologie, hat am Donnerstagmorgen eine Absichtserklärung mit Yuriko Backes und Franz Fayot unterzeichnet.

Fortschrittliche Akkus : Spielt die Zukunft des E-Auto-Baus zum Teil in Luxemburg?

«Luxemburg ist nicht nur im Finanzbereich attraktiv», freut sich Finanzministerin Yuriko Backes (DP). Lyten, ein US-amerikanisches Unternehmen, das auf die Herstellung von Batterien für Elektrofahrzeuge, leichten Verbundwerkstoffen und Sensoren spezialisiert ist, wird seinen europäischen Hauptsitz in Luxemburg einrichten.

Lars Herlitz, Vorstandsmitglied und Mitbegründer des Unternehmens, unterzeichnete am Donnerstagvormittag mit Finanzministerin Yuriko Backes und Wirtschaftsminister Franz Fayot (LSAP) eine entsprechende Absichtserklärung. Lyten bezeichnet sich selbst als Pionier auf dem Gebiet des dreidimensionalen Graphens. Dabei handelt es sich um ein «ultraleichtes Supermaterial», mit dem in Zukunft Lithium-Schwefel-Batterien hergestellt werden sollen, die wesentlich leistungsfähiger sind als Lithium-Ionen-Batterien, sich aber noch im Versuchsstadium befinden.

Vorteil gegenüber Lithium-Ionen-Batterien

Derzeit rüstet fast die gesamte Automobilindustrie ihre Elektrofahrzeuge mit Lithium-Ionen-Batterien aus. Diese wiegen Hunderte von Kilogramm und haben einen hohen Bedarf an Materialien wie Nickel, Kobalt oder Mangan, deren Abbau extrem umweltschädlich sein kann. Die Lithium-Schwefel-Batterie wäre deutlich leichter. Außerdem könnte sie doppelt so viel Energie speichern wie herkömmliche Batterien und hätte einen um 60 Prozent geringeren CO 2 -Fußabdruck.

Darüber hinaus könnten die für Lithium-Schwefel-Batterien benötigten Materialien in Europa abgebaut und vor Ort verarbeitet werden, was die Souveränität des Kontinents stärken würde. Lyten versichert, dass das Unternehmen bis zum Ende des Jahrzehnts in der Lage sein werde, diese Batterien für die Automobilindustrie zu vertreiben.

Laut der Absichtserklärung beabsichtigt Lyten, in Luxemburg nicht nur seinen europäischen Hauptsitz einzurichten, sondern auch Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten zu entwickeln. Das Unternehmen wird auch die Möglichkeit prüfen, zu einem späteren Zeitpunkt eine industrielle Pilotanlage im Großherzogtum zu errichten.

Lars Herlitz erklärt, er habe sich für Luxemburg entschieden, «weil es hier eine hohe Konzentration an Talenten gibt, weil es im Herzen Europas liegt und weil die luxemburgische Regierung eine nachhaltige Entwicklung fördert». Auf die Frage nach dem Umfang der zu schaffenden Stellen nennt das Vorstandsmitglied keine Zahlen, versichert aber, dass das Unternehmen «im Laufe der Zeit immer mehr Mitarbeiter einstellen» werde.

Automotive-Campus in Bissen als Standort

Mit Blick auf eine staatliche Unterstützung räumt Lars Herlitz ein, dass sein Unternehmen von Steueranreizen profitieren wird. «Der Luxembourg Future Fund wird in das Unternehmen investieren, und je nach Aktivität werden Beihilfen für Forschung und Entwicklung gewährt», ergänzt Franz Fayot.

Das Unternehmen könnte auf dem Automobilcampus in Bissen angesiedelt werden. «Die Idee ist, einen Cluster, ein Ökosystem von Unternehmen im Bereich der Mobilität zu schaffen», so der Minister. Die ersten Kontakte zwischen Lyten und der Regierung fanden bereits im März dieses Jahres statt. Premierminister Xavier Bettel besuchte damals den Sitz von Lyten in San José, Kalifornien.