Filmjahr 2014 : Fortsetzungen ohne Ende und ein paar neue Ideen

Auch im ersten Halbjahr 2014 regieren Fortsetzungen das Kinoprogramm. Daneben gibt es aber auch neue Filmperlen zu entdecken.

Nach einem schwachen Jahr 2013 hoffen die Kinobetreiber erneut auf die Zugkraft der Comic-Blockbuster: Im März kehrt Captain America in «The Winter Soldier» zurück und General Themistocles zieht in «300: Rise of an Empire» in den blutigen Krieg gegen persische Invasoren. Im April schlüpft Andrew Garfield einmal mehr ins hautenge Kostüm des «Amazing Spider-Man», bevor die «X-Men» einen Monat später für ausverkaufte Säle sorgen sollen.