Italien : Foto zeigt neuen Staatssekretär für Infrastruktur mit Nazi-Armbinde

Galeazzo Bignami ist in der Regierung von Giorgia Meloni zum neuen Staatssekretär ernannt worden. Jetzt schlägt ein Foto eines Junggesellenabschieds im Jahre 2005 erneut hohe Wellen.

Am Mittwoch ist seine Vereidigung geplant.

In Italien sorgt ein altes Foto eines designierten Staatssekretärs der neuen Rechtsregierung mit einer Hakenkreuz-Binde am Arm für Aufregung. Auf dem Bild ist der Politiker Galeazzo Bignami von der ultrarechten Regierungspartei Fratelli d’Italia in schwarzem Hemd und mit roter Armbinde zu sehen.