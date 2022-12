Luxemburg : Fotografin scheitert mit Plagiatsklage gegen Jeff Dieschburg

Der Luxemburger Maler Jeff Dieschburg hatte sich eine Plagiatsklage eingefangen. Vor Gericht erlitt die Klägerin, die amerikanische Fotografin Jingna Zhang, nun in erster Instanz allerdings eine Niederlage, wie das Luxemburger Wort (LW) am Mittwoch schreibt. Streitpunkt war das Gemälde «Turandot», das im Rahmen der Biennale für zeitgenössische Kunst in Strassen ausgezeichnet worden war.