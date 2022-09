Queen Elizabeth Fotos geben Anlass zur Spekulation über die Todesursache

Queen Elizabeth ist am Donnerstag im Alter von 96 Jahren verstorben. Über die genauen Umstände ihres Todes kann bisher nur gemutmaßt werden. Wie der Buckingham Palace in einem Statement bekannt gab, starb sie «friedlich» im Schlaf auf Schloss Balmoral in Schottland. Einen Tag zuvor hatten ihre Ärzte ihr Ruhe verordnet und äußerten in einem öffentlichen Schreiben Sorge um ihre Gesundheit. «Nach einer weiteren Untersuchung heute Morgen sind die Ärzte der Queen besorgt über den Gesundheitszustand Ihrer Majestät und haben empfohlen, dass sie unter ärztlicher Aufsicht bleibt», so ein Statement des Buckingham Palace.