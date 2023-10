Fotovoltaik: Luxemburgs Energiewirtschaft sucht den Platz an der Sonne

Die Anzahl an Fotovoltaikanlagen steigt. Die Paneele auf dem Lycée du Nord in Wiltz wurden im Juli 2021 eingeweiht.

16,7 Prozent des nationalen Stromverbrauchs in Luxemburg stammen aus regenerativer Erzeugung. Das teilte am Mittwoche das Institut Luxembourgeois de Régulation (ILR) in einem Bericht mit und wies darauf hin, dass weitere 2,3 Prozent nicht-erneuerbare Energien in Luxemburg produziert würden. Das bedeutet im Umkehrschluss, dass satte 81 Prozent des Stromes aus dem Ausland importiert wird, wobei sich hier Deutschland mit 3188 Gigawattstunden hervortut, im Vergleich zu 1927 aus Belgien und 134 Gigawattstunden aus Frankreich.