Tiefer Einblick: Das sind die besten Meeresfotos des Jahres

Alvaro Herrero Lopez-Beltran/Ocean Photographer of the Year

Andrei Savin/Ocean Photographer of the Year

Platz 2 ging an Andrei Savin, dem diese verblüffende Aufnahme einer Krabbe gelang, die in der Mitte einer Seeanemone sitzt. Das Bild wurde ebenfalls vor den Philippinen aufgenommen.

Jialing Cai/Ocean Photographer of the Year

«Die Schönheit unserer Ozeane und die Bedrohungen, denen sie ausgesetzt sind, ins rechte Licht rücken.» Das ist die Mission der jährlich vom Fachmagazin Oceanographic verliehenen Ocean Photographer of the Year Awards. Betrachtet man die prämierten Bilder der diesjährigen Ausgabe, kann das Fazit nur lauten: Mission erfüllt.

Den Gesamtsieg holte sich in diesem Jahr der Meeresbiologe und Hobbyfotograf Jialing Cai. Sein Bild zeigt ein Papierboot (ein mit den Kraken verwandter Kopffüsser), das auf einem Ast durchs Wasser gleitet. Entstanden ist die Aufnahme nach einem Ausbruch des Vulkans Taal auf der philippinischen Insel Luzon, was die reflektierenden Teilchen im Wasser erklärt. «Die Szene wirkte nach der Naturkatastrophe ungewöhnlich ruhig und erinnerte mich an ein Märchen in einer verschneiten Nacht», sagt Cai über sein Gewinnerfoto.