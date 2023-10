Fotowettbewerb: «Papa ich schwöre, er wars!»

«Air Guitar Roo» von Jason Moore: «Ich fuhr nahe Perth in Australien an einer Gruppe Westlicher Grauer Riesenkängurus vorbei, die in einem Feld mit gelben Blumen fraßen. Da ich meine Kamera dabei hatte, hielt ich an, um ein paar Fotos zu machen. Plötzlich bemerkte ich, wie ein einzelnes Känguru eine humorvolle Pose einnahm – für mich sah es so aus, als würde es Gitarre spielen üben.»