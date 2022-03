«Felicity Ace» : Frachter und über 1000 Porsches brennen lichterloh

Die «Felicity Ace» treibt derzeit vor den Azoren und hatte unter anderem 4000 Autos des VW-Konzerns geladen. Darunter dürften sich auch Audis, Bentleys und Porsches befinden.

Ein Frachter mit etwa 4000 deutschen Autos der Volkswagengruppe ist nach Angaben der portugiesischen Marine auf dem Atlantik südlich der Azoren in Brand geraten. Die 22 Besatzungsmitglieder hätten die fast 200 Meter lange «Felicity Ace» aufgegeben und seien in Sicherheit gebracht worden, sagte ein Sprecher am Freitag der Deutschen Presse-Agentur. Die Lage des Schiffes sei weiter stabil und es bestehe zurzeit keine Gefahr, dass Treibstoff in Brand geraten oder aus dem Schiff ins Meer gelange, fügte der Sprecher hinzu.