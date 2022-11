Ehemaliger luxemburgischer Spion : Frank Schneiders Hilferuf gegen seine Auslieferung

LUXEMBURG – In einem offenen Brief an den Premierminister beteuert der Luxemburger Frank Schneider, der im vergangenen Jahr in Nancy verhaftet wurde, seine Unschuld und protestiert gegen seine Auslieferung an die USA.

Frank Schneider (rechts) mit seinem Anwalt Me. Laurent Ries (links). Editpress/Didier Sylvestre

«Ich bin nicht schuldig», schreibt Frank Schneider gleich zu Beginn in seinem Brief. Der ehemalige luxemburgische Spion, der in Nancy wegen des Verdachts auf Betrug und Geldwäsche in der «OneCoin»-Affäre festgenommen wurde, soll wegen dieser Taten an die USA ausgeliefert werden, hatte die französische Justiz im Januar entschieden. Frank Schneider, der 2020 in Luxemburg in der «Srel-Affäre» freigesprochen wurde, widersetzt sich dieser Entscheidung. Er schrieb am Donnerstag einen offenen Brief an den Premierminister, in dem er gegen die geplante Auslieferung protestiert.

«Ich kann nicht nach Amerika gehen», schreibt er. «Das amerikanische Rechtssystem erlaubt es mir nicht, meine Unschuld zu beweisen. Ich habe keine sechs bis acht Millionen Dollar, um eine Verteidigung zu finanzieren, die auch nur eine geringe Aussicht auf Erfolg hätte», behauptet er und erklärt, dass er sich bereits vergeblich an Xavier Bettel gewendet habe. «Die einzige Option, die mir bleibt, ist ein Schuldeingeständnis. Ich würde alles für meine Familie tun, aber als Mensch kann ich mich nicht für etwas schuldig bekennen, was ich nicht getan habe.»

«Das Gesetz macht mich zum lebenslangen Geheimnisträger» Frank Schneider

«Ich bin Luxemburger, meine Frau und meine Kinder sind Luxemburger», fährt er fort und behauptet, dass beispielsweise Island und Frankreich ihre Staatsbürger nicht an ausländische Gerichte ausliefern würden. Er bedauert seine Verhaftung in Frankreich: «Wie kann es sein, dass die USA aufgrund einer Gesetzeslücke diese Grundsätze der nationalen Souveränität so einfach umgehen können, indem sie einfach abwarten, bis die Person auf der falschen Seite der Grenze ist?»

Er erinnert auch daran, dass er beim Geheimdienst Teil des souveränsten Dienstes des Landes war, der die grundlegenden Interessen des Landes schützt. «Ich habe für mein Land gearbeitet und trotz der Gefahren und Risiken das getan, was damals notwendig war», erinnert sich der ehemalige Srel-Mitarbeiter. «Das Gesetz macht mich zum lebenslangen Geheimnisträger, nicht nur von luxemburgischen Informationen, sondern auch von Informationen anderer Nationen», sagt er ebenfalls schwerfällig.

«Ich suche die Justiz in einem zivilisierten Land» Frank Schneider

Nun steht Frank Schneider kurz vor einer Auslieferung von Frankreich an die Vereinigten Staaten. Es fehlt nur noch die Unterschrift der französischen Premierministerin. «Ich weiß, dass eine luxemburgische Intervention erwartet wird und dass Frankreich sicherlich die grundlegenden nationalen Interessen unseres Landes berücksichtigen würde, wenn Sie, Herr Staatsminister, darum bitten würden», wendet sich Frank Schneider an Xavier Bettel und fügt hinzu, dass die französische Exekutive die Entscheidungshoheit über die Bestätigung der Auslieferung habe.

Der ehemalige Spion erklärt, dass er sich nicht vor der Justiz drücken will und sagt, er wolle in einem zivilisierten Land nach Gerechtigkeit suchen. «Die USA müssen ihre Anschuldigungen gegen mich vor die luxemburgische Justiz bringen. Auch dafür sind Verträge da.» Am Ende seines Briefs bezieht Frank Schneider sich nochmal konkret an den Staatschef «Mein Appell, mein Gebet an Sie, Herr Staatsminister, kommt nicht nur aus einer trostlosen Situation, sondern auch aus der Überzeugung, dass Sie mich verstehen. Ich brauche mein Land, meine Familie und ich brauche Sie.»

Was ist die «OneCoin»-Affäre? Das «OneCoin»-System, das im Dezember 2019 von der britischen Zeitung «The Times» als einer der größten Betrügereien der Geschichte bezeichnet wurde, basierte auf einem Ponzi-Pyramidensystem, bei dem die Investoren mit den von Neueinsteigern eingebrachten Geldern entlohnt werden. Der ehemalige Spion des Großherzogtums, der auch für die US-Botschaft in Luxemburg gearbeitet hat, wird in den USA wegen «Verschwörung zur Begehung eines elektronischen Betrugs» und «eines Vergehens der Geldwäsche» angeklagt, wie Emmanuel Marsigny, einer seiner Anwälte, im November mitteilte. Im Jahr 2020 wurde Frank Schneider von der luxemburgischen Justiz in einem großen Abhörskandal, der Jean-Claude Juncker 2013 seinen Posten als Premierminister gekostet hatte, freigesprochen.