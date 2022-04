Im Europa-League-Halbfinal : Frankfurt feiert Auswärtssieg gegen West Ham

Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt steht kurz vor dem Einzug ins Europa-League-Endspiel. Die Deutschen feierten einen Auswärtssieg in West Ham. Auch Leipzig setzt sich gegen Glasgow durch.

Das zweite Halbfinale gewann Leipzig gegen Celtic Glasgow. In einer Woche stehen die Rückspiele an.

West Ham brauchte einige Minuten um sich von dem Schock zu erholen. Nach 14 Minuten hatte man die große Chance zum Ausgleich, doch Bowen traf nur den Pfosten. In der 21. Spielminute jubelten die Engländer doch noch. Antonio drückte eine Flanke nach einem Freistoß über die Linie. Mit einem 1:1 gings zum Pausentee. Die Frankfurter gingen aber wieder in Führung. Am Treffer war auch Sow beteiligt. Der Schweizer wurde perfekt in Szene, doch West-Ham-Goalie Areloa verhinderte das Tor des Schweizers. Beim Nachschuss von Kamada (54.) war er aber machtlos. Frankfurt brachte die Führung über die Zeit auch mit etwas Glück, da die Londoner noch einen Lattenkopfball in der Nachspielzeit hatten.