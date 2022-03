Europa League : Frankfurt feiert den Einzug ins Viertelfinale dank Tor in der 120. Minute

Am Donnerstag fielen in zahlreichen Spielen in Europa diverse Entscheidungen.

1 / 4 Was für ein Finish von Frankfurt. In der 120 Minute holten sich Deutschen den Sieg. REUTERS Atalanta Bergamo hat gegen Leverkusen zu kämpfen. Remo Freuler zieht aber am Ende in die nächste Runde ein. IMAGO/Treese Dank Aubameyang ist Barcelona eine Runde weiter. AFP

Frankfurt – Betis Sevilla 2:1 n.V (3:2)

Martin Hinteregger hat Eintracht Frankfurt mit einem Treffer in letzter Sekunde die ersehnte Fortsetzung der Europa-Reise beschert. Mit seinem Kopfballtor in der Nachspielzeit der Verlängerung sicherte der Abwehrspieler dem Fußball-Bundesligisten am Donnerstag ein hart erkämpftes 1:1 (0:1, 0:0) im Achtelfinal-Rückspiel der Europa League gegen Real Betis Sevilla und wie 2019 den von 25.000 Zuschauern umjubelten Einzug ins Viertelfinale. Borja Iglesias (90.) hatte die Spanier in Führung geschossen und damit das 2:1 der Frankfurter aus dem Hinspiel in der Vorwoche ausgeglichen.

Leverkusen – Atalanta 0:1 (2:4)

Bayer Leverkusen ist im Achtelfinale der Europa League ausgeschieden. Ohne seinen verletzten Jungstar Florian Wirtz verlor der Fußball-Bundesligist am Donnerstag auch das Rückspiel im eigenen Stadion gegen Atalanta Bergamo mit 0:1 (0:0). Den Treffer erzielte Jeremie Boga (90.+1 Minute). Das Hinspiel in Italien hatte der Tabellendritte der Bundesliga in der Vorwoche bereits mit 2:3 verloren. Für das Erreichen des Viertelfinales hätten die Leverkusener mit zwei Toren Unterschied gewinnen müssen.

Galatasaray – Barcelona 1:2 (1:2)

Der FC Barcelona steht im Viertelfinale der Europa League. Dank der Treffer von Pedri (37. Minute) und Pierre-Emerick Aubameyang (49.) setzten sich die Katalanen im Achtelfinalrückspiel bei Galatasaray Istanbul mit 2:1 (2:1) durch, nachdem das Hinspiel torlos ausgegangen war. Marcao hatte am Donnerstag den türkischen Rekordmeister in der 28. Minute in Front gebracht.

Monaco – Sporting Braga 1:1 (1:3)

Die AS Monaco mit den früheren Bundesliga-Profis Kevin Volland und Alexander Nübel ist raus. Nach dem 0:2 im Hinspiel reichte den Monegassen ein 1:1 (0:1) gegen den SC Braga nicht zum Weiterkommen. Braga sorgte bereits früh für die Entscheidung. Abel Ruiz erzielte in der 19. Spielminute den Führungstreffer. Monaco konnte diesen erst in der 90. Minute egalisieren.

Roter Stern Belgrad - Glasgow Rangers 2:1 (2:4)

In die nächste Runde zogen auch die Glasgow Rangers ein. Gegen Roter Stern Belgrad verloren die Schotten zwar mit 1:2 (0:1), hatten sich aber mit dem 3:0-Sieg im ersten Duell ein gutes Polster verschafft.

Lyon – Porto 1:1 ( 2:1)

Olympique Lyon steht ebenfalls im Viertelfinale. Im Rückspiel gegen Porto reichte ein 1:1-Unentschieden. Moussa Dembéle erzielte die Führung. Routinier Pepe glich für Porto aus.

West Ham – Sevilla 2:0 n.V. (2:1)

Der Ukrainer Andriy Yarmolenko schießt West Ham in der Verlängerung in das Viertelfinale. Der entscheidende Treffer fiel erst in der 112. Spielminute. West Ham musste gegen die Andalusier einen 0:1-Rückstand aus dem Hinspiel wieder gut machen.

Ergebnisse der Conference League FC Basel – Olympique Marseille 1:2 Stade Rennes – Leicester City 2:1 FC Kopenhagen – PSV Eindhoven 0:4 AZ Alkmaar – FK Bodö/Glimt 2:2 n.V.