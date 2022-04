Champions-League : Frankfurt will mit anderen Clubs die Königsklassen-Reform stoppen

Die Kritik: Die Champions-League werde immer mehr zu einem geschlossenen System. «Dabei sei die nationale Qualifikation die wichtigste Tür, die offen gehalten werden sollte», sagte Frankfurts Vorstandssprecher Axel Hellmann.

Eintracht Frankfurt will mit mehreren Vereinen aus der europäischen Mittelklasse Teile der Champions-League-Reform stoppen. Von 2024 an werden 36 statt 32 Teams an der Fußball-Königklasse teilnehmen. Zwei Plätze sollen dabei auf Basis früherer Ergebnisse und nicht des Abschneidens in der Vorsaison der nationalen Liga vergeben werden.