Frankreich: Bürgermeister hat neue Theorie zum Verschwinden von Émile

Die Großeltern von Émile S. riefen die Polizei an, nachdem sie ihren Enkel aus den Augen verloren hatten.

Das Verschwinden des zweijährigen Émile aus dem französischen Le Vernet bleibt ein Rätsel. Trotz intensiver Suchaktionen und mehreren Verhören von Familienmitgliedern konnte bisher keine Spur des Kleinkinds gefunden werden. Der Bürgermeister des Ortes, François Balique, äußerte nun den Verdacht, dass Émile von Erwachsenen weggebracht worden ist. Der Junge war kurz vor seinem Verschwinden von zwei Einwohnern auf einer Straße in Richtung Ortszentrum von Le Vernet gesehen worden. Kurz zuvor befand er sich noch auf dem Grundstück seiner Großeltern – das war am 8. Juli.

Balique sagte gegenüber dem belgischen Nachrichtenportal Sudinfo: «Ich bin davon überzeugt, dass er von einem Erwachsenen weggebracht wurde.» Der Junge könne sich nicht einfach in Luft aufgelöst haben. «Ob tot oder lebendig, er ist nicht mehr hier. Ich habe an allen Suchaktionen teilgenommen. Man hätte ihn gefunden, wenn er noch in Le Vernet wäre.»