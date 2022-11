WM 2022 : Kylian Mbappé schießt Frankreich ins Achtelfinale

Titelverteidiger Frankreich hat sich bei der Fußball-WM in Katar als erstes Team für das Achtelfinale qualifiziert. Der Weltmeister von 2018 feierte am Samstag mit dem 2:1 (0:0) gegen Dänemark den zweiten Vorrundensieg und steht damit vorzeitig in der K.o.-Runde.